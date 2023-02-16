Оперативный штаб по охране леса от пожара создан в Удмуртии

Оперативный штаб начнет свою работу в скором времени. Фото: архив редакции «Комсомольская правда – Ижевск»

Глава региона подписал распоряжение о создании на территории Удмуртии оперативного штаба по охране лесов от пожаров. Соответсвующее постановлние было опубликовано на сайте главы и правительства республики.

Штаб организован в целях организации эффективных мер по защите леса от пожара, а также координации сил и средств во время профилактических мероприятий.

Главой штаба назначен Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов. Его заместитель – министр природных ресурсов региона Денис Удалов. Кроме них в штаб вошли министр сельского хозяйства и продовольствия республики Михаил Юдин, начальник Главного управления МЧС России по Удмуртии Сергей Пряженцев, и.о. министра здравоохранения Наталья Якимова и другие.

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