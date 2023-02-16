Оборот IT-предприятий в Удмуртии за 2022 год составил более 20 миллионов рублей

В 2022 году IT-компании привлекли более 1,8 миллиарда рублей в качестве инвестиций в республику Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За 2022 год в Удмуртии на 2,2% вырос общий оборот предприятий, занятых в сфере IT-технологий что составляет более 20 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Сейчас в республике работает 877 организаций представляющих эту сферу. В 2021 году таких компаний насчитывалось всего 813. Средняя зарплата сотрудников IT-компаний на конец 2022 года составила 63 900 рублей.

Отрасль информационных технологий в Удмуртии активно развивается. Одна из мер поддержки развития данной сферы – гранты. За 2022 год компании Удмуртии привлекли более 1,8 миллиарда рублей в качестве инвестиций на свое развитие и внедрение новых технологий в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

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