Боец из Ижевска закрыл собой командира от осколков разорвавшегося снаряда

Награду вручил глава Ижевска. Фото: администрация города

Военнослужащий из Ижевска в контрбатарейной борьбе ценой своей жизни закрыл телом командира от осколков разорвавшегося снаряда. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

К сожалению, после своего подвига мужчина скончался. За проявленные стойкость и самоотверженность бойца посмертно представили к «Ордену Мужества». Глава Ижевска Олег Бекмеметьев передал награду маме военнослужащего. Он отметил, что наши бойцы готовы пойти на все возможное, чтобы сохранить мирное небо над головами жителей России.

«Как и много лет назад - во время Великой Отечественной войны, в Афганистане, в Чечне, на Северном Кавказе - наши парни всегда встают за правое дело. Наша правда в том, что мы хотим мира для наших семей, чтобы не рушились дома, росли счастливыми дети», – сказал Олег Бекмеметьев.

Церемония прошла в ижевской школе №18, выпускником которой был боец.

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