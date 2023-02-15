С 1 марта пожарные извещатели в домах Удмуртии станут обязательными к установке

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Пожарные извещатели станут обязательными к установке в домах Удмуртии. Это связано с тем, что с 1 марта в России вступят в силу новые противопожарные правила.

Установка извещателей обязательна и в частных домах, и в многоквартирных. В многоэтажках эта обязанность ложится на плечи застройщика. Во время приемки это будет обязательным пунктом проверки Госстройнадзора. При нарушении могут привлечь к административной ответственности по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». За это грозит штраф до 400 тысяч рублей.

С частными домами дела обстоят сложнее. С одной стороны, никто не будет ходить по домам с проверкой. А с другой – обеспечение безопасности становится обязанностью хозяина.

«В первую очередь это забота о безопасности собственной семьи. В случае пожара громкий звук разбудит любого. Поэтому устанавливать пожарные извещатели необходимо», – сказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Удмуртии Дмитрий Одегов.

Закон не распространяется на уже построенные дома. Однако, спасатели рекомендуют устанавливать извещатели. Такие приборы уже спасли жизни 55 жителям региона, в том числе 20 детям. Последний известный случай – это спасение из огня семьи, в которой 10 детей.

Муниципальные власти обязаны обеспечить извещателями многодетные семьи, семьи в трудной жизненной ситуации и семьи в социально-опасном положении. В Удмуртии это реализуют с 2015 года. Приборами уже обеспечили 70% нуждающихся семей.

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