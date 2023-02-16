Хоккеисты «Зауралья» обыграли ХК из Ижевска «Ижсталь»

Фото: пресс-служба ХК «Ижсталь»

15 февраля в рамках очередного матча Кубка шелкового пути хоккеисты «Ижстали» сразились с командой из Кургана «Зауралье». Об этом сообщает пресс-служба ижевского ХК.

Игра была напряженной. Сталевары открыли счет уже 5 минуте матча. Угольников воспользовался ошибкой соперника и вышел один на один с вратарем. Первую шайбу во втором периоде опять же забили ижсталевцы – отличился Беляев. Но затем хозяева льда взяли себя в руки и забили сразу 2 гола за 5 минут. В третьем периоде обе команды «вошли в кураж». Хоккеистам «Ижсталь» удалось забить еще 2 шайбы. Но к сожалению, это не принесло сталеварам победы. Соперники опередили их на 1 гол.

Так, игра закончилась со счетом 5:4 в пользу «Зауралья». Следующая игра «Ижстали» пройдет 17 февраля в Верхней Пышме с «Горняком-УГМК». Это будет в последний матч гладкого чемпионата.

«Мне, как тренеру, матч понравился, конечно. Думаю, что зрителям тоже. Игра держала в напряжении до последних секунд», – сказал главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

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