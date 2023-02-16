Более 1 млрд рублей задолжали теплоснабжающие организации Удмуртии за газ

Главным должником можно назвать «Районную теплоснабжающую компанию» Фото: Иван МАКЕЕВ

Для сокращения задолженности теплоснабжающих организаций (ТСО) Удмуртии за газ нужен механизм бюджетного субсидирования. Об этом сообщает пресс-служба Газпрома.

На февраль задолженность ТСО составляет 1,152 млрд рублей. Это на 7% выше, чем в прошлом году. Главным должником можно назвать «Районную теплоснабжающую компанию», она должна 153 млн рублей. За тем следует «Республиканская тепловая компания» – 49 млн рублей, МП ЖКХ г. Можга – 37 млн рублей, МУП «Теплосервис» в Воткинске – 16 млн рублей и ООО «Энергия» Красногорского района – 14 млн рублей.

Одной из причин долгов является убыточность тарифа. За 2022 год убыток от выбранного тарифа составил 117 млн рублей.

«В большинстве субъектов Приволжского федерального округа используется механизм бюджетного субсидирования, который помогает теплоснабжающим организациям надлежащим образом выполнять свои обязательства по оплате потребленного природного газа. «Газпром межрегионгаз Ижевск» продолжит работу с правительством Удмуртии по разработке и внедрению подобного механизма» – сказал гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» Алексей Вершинин.

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