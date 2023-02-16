Двух иностранных студентов-наркоторговцев задержали в Ижевске

Фото: МВД по Удмуртии

В Ижевске по обвинению в продаже наркотиков задержали двух иностранных студентов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчины 1999 г.р. и 2000 г.р. работали закладчиками одного из интернет-магазинов с наркотиками. Некий куратор говорил, где установить тайник и они выполняли поручение.

В сентябре прошлого года молодых людей задержали в лесополосе в Октябрьском районе. Там они забрали наркотики из тайника. При обыске у них обнаружили 40 пакетиков с «синтетикой». При этом масса каждого свертка превышала 37 граммов.

Позднее полицейские нашли 4 закладки мужчин, которые они сделали в стенах многоэтажек.

Прокурор утвердил обвинительное заключение. Скоро уголовное дело передадут в суд. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.

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