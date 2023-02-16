Мошенник из Ижевска обокрал знакомого на 500 тысяч рублей

Мужчину задержали Фото: Мария Бакланова

В Ижевске по подозрению в мошенничестве задержали 34-летнего безработного местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина предложил знакомому купить в кредит несколько дорогих телефонов. По плану, гаджеты собирались сдать обратно по гарантии. Таким образом кредит не пришлось бы выплачивать. Знакомый ижевчанина поверил ему и согласился. За несколько дней он купил несколько телефонов на общую сумму 500 тысяч рублей. После этого он передал их подозреваемому, а тот перепродал гаджеты на сайте бесплатных объявлений.

Через несколько месяцев купившему телефоны мужчине начали звонить сотрудники банка и требовать оплатить кредиты. Тогда он понял, что стал жертвой мошенничества.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

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