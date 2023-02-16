Памятник детям войны может появиться в Воткинске

Эскиз-проект уже подготовлен

В парке Победы в Воткинске может появиться памятник детям войны. Этим поделился глава города Алексей Заметаев на своей странице ВКонтакте.

Идея принадлежит местной общественной организации «Дети войны». Ее председатель Валерий Фридрих лично встретился с Заметаевым и выступил с инициативой. На встрече обсудили будущее место установки монумента. Уже подготовлен эскизный проект. В будущем предстоит его доработать, а также утвердить смету. Только после этого вопрос об установке памятника будет решен окончательно.

Отметим, что организация с 2012 года занимается благоустройством жизни поколения военных лет. Общественники продвигают законы, которые предоставляют льготы детям войны.

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