Женщину из Ижевска изнасиловали недалеко от Центрального рынка

Женщину избили и изнасиловали
Фото: Мария Бакланова
В Ижевске по подозрению в изнасиловании задержали 21-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Ск России по Удмуртии.
В ночь на 11 февраля молодой человек напал на незнакомую молодую женщину недалеко от Центрального рынка. Он избил ее и изнасиловал. После этого мужчина оставил ижевчанку и убежал.
Следователь готовит ходатайство о заключении мужчины под стражу. Молодому человеку грозит до 6 лет в колонии.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Более 1 млрд рублей задолжали теплоснабжающие организации Удмуртии за газ
На первом свидании ни-ни: о чем нельзя спрашивать во время знакомства
Боец из Ижевска закрыл собой командира от осколков разорвавшегося снаряда