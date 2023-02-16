Женщину из Ижевска изнасиловали недалеко от Центрального рынка

Женщину избили и изнасиловали Фото: Мария Бакланова

В Ижевске по подозрению в изнасиловании задержали 21-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Ск России по Удмуртии.

В ночь на 11 февраля молодой человек напал на незнакомую молодую женщину недалеко от Центрального рынка. Он избил ее и изнасиловал. После этого мужчина оставил ижевчанку и убежал.

Следователь готовит ходатайство о заключении мужчины под стражу. Молодому человеку грозит до 6 лет в колонии.

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