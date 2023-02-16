Прокуратуре Первомайского района Ижевска выделят новое здание

После переезда старое здание вернут в казну Фото: Диля Ахмадишина

Прокуратура Первомайского района Ижевска получит новое здание. Об этом сообщается в пресс-службе администрации города.

Решение о переезде приняли депутаты Гордумы на 21-й сессии. Новое здание ведомства находится по адресу ул. Ленина, 25. С обращением о новом помещении обратилась прокуратура Удмуртии.

Напомним, что сейчас ведомство размещено по адресу ул. Ленина, 114. Переезд необходим потому что условия в нынешнем здании не позволяют «обеспечить комфортные условия для осуществления профессиональной деятельности». После переезда это помещение вернут в казну. Но точных дат пока не сообщают.

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