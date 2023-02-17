Погода в Ижевске 17 февраля: переменная облачность и до -9 градусов

Какая погода ожидается ижевчан в пятницу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на пятницу.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 17 февраля в столице республики будет переменная облачность. На дорогах сохраняется гололедица.

Температура воздуха днем составит -7.. -9°С. Заметных осадков не ожидается. Скорость северо-восточного ветра достигнет 3-8 м/с.

Вечером столбик термометра опустится до -14°С. Ветер изменит направление на восточное и снизит скорость до 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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