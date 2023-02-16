Пешеходный переход появится рядом с новостройками на улице 10 лет Октября в Ижевске

На участке установят светофоры Фото: Алена Селезнева

Рядом с ЖК «Ежевика», «Эверест», «Норвежский лес» на улице 10 лет Октября в Ижевске сделают новый пешеходный переход. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Решение приняли депутаты Горсовета на 21-й сессии. Идею подали ижевчане, которые живут в этих микрорайонах. Также здесь появятся остановка общественного транспорта, светофоры и остановочные навесы.

Напомним, что депутаты также приняли решение о переезде прокуратуры Первомайского района. Ведомству выделили новое здание.

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