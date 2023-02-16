Арбитражный суд Удмуртии оставил без изменений запрет на отчуждение жилого фонда Городской УК

Решение суда оставили без изменений Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Арбитражный суд Удмуртии признал законной постановление судебных приставов о запрете на отчуждение жилого фонда ООО «Городская УК». Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по республике.

Суд признал запрет обоснованным. Напомним, его наложили на компанию из-за долгов в размере 12 млн рублей.

«В данном случае запрет на совершение действий по переводу жилого фонда должника наложен приставом в целях обеспечения исполнения исполнительных документов, содержащих требования об имущественных взысканиях», – решил судья.

Запрет был наложен в начале февраля. Компания подала апелляционную жалобу. В итоге решение суда оставили без изменений.

Напомним, экс-директора УК Кутдузова Наиля приговорили к 6 годам в колонии и штрафу. Его признали виновным в присвоении, но сам Кутдузов не согласился с решением суда.

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