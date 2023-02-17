Признаки сговора между республиканским Минстроем и риелтором при покупке квартир для детей-сирот установили в Удмуртии

А еще 16 квартир не соответствовали заявленной площади Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбудили в Удмуртии в отношении республиканского Минстроя и риелтора, которые заключили антиконкурентное соглашение при закупках квартир для детей-сирот. Об этом сообщает на официальном сайте пресс-служба Удмуртского УФАС.

Материалы, согласно которым должностные лица Минстроя Удмуртии формировали техническое задание под конкретного риелтора, лоббируя его интересы, поступили из Следственного управления СК России по Удмуртии. Среди них есть даже переписка в мессенджере.

Отношения между сотрудниками министерства и риелтором были охарактеризованы как «нетипичные для государственного заказчика и исполнителя». Риелтору обеспечили преимущественный допуск к информации о закупочных процедурах, что обеспечило ему победу в закупках в обход всех конкурентов.

Помимо этого удалось выявить 16 случаев намеренного завышения площади объектов. Риелторы предоставляли недостоверную информацию, чтобы обеспечить себе возможность победы в аукционах. Контракты были расторгнуты в одностороннем порядке. Минстрой Удмуртии должен был направить в УФАС обращение о включении этих риелторов в реестр недобросовестных поставщиков в течении 2 рабочих дней, однако обращения опоздали более чем на 20 дней.

В отношении министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии были возбуждены 16 административных дел. Управление рассмотрело их и назначило наказание в виде предупреждения.

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