Реальная зарплата жителей Удмуртии в 2022 году увеличилась лишь на 1,8%

Реальные зарплаты за ноябрь по отношению к октябрю увеличилась на 0,9% Фото: Сергей ГРАЧЕВ

По данным Удмуртстата, среднемесячная зарплата жителей Удмуртии в ноябре 2022 года составила 45 694 рубля, что на 1,7% больше, чем в октябре и на 15,1% больше, чем в ноябре 2021 года. Однако, если учесть изменение потребительских цен, ситуация выглядит совсем иначе.

Реальные зарплаты за ноябрь по отношению к октябрю увеличилась на 0,9%, а к ноябрю 2021 года - на 1,8%. Кроме того, в Удмуртии все еще сохраняется сильная дифференциация в зарплатах в различных видах деятельности. Так, к примеру, работники сферы культуры, спорта, развлечений, строительства, сельского и лесного хозяйства отстают от среднего уровня зарплаты на 11-19 тысяч рублей. Больше всего в регионе получают сотрудники организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых – в 1,6 раза выше средней по региону.

Если сравнивать Удмуртию с соседями, то в ПФО регион находится на 6 месте по уровню оплаты труда. Нас обошли Татарстан, Пермский край, Башкортостан, а также Самарская и Нижегородская области.

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