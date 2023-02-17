Стали известны подробности падения женщины в 4-метровый канализационный колодец в Ижевске

Женщина повредила ногу. Фото: ПСС Ижевска

Вечером 16 февраля на улице Леваневского в Ижевске 37-летняя женщина упала в 4-метровый открытый канализационный колодец. О ее спасении рассказали в пресс-службе МЧС Удмуртии.

Женщина вместе с мужем подошла на стоянку к своему авто. Мужчина сразу сел за руль, а ижевчанка отправилась к багажнику. Как раз по пути к нему, она провалилась в колодец, на дне которого расположен большой водонапорный кран. Женщина упала как раз на него и повредила ногу.

«Спасатели при помощи снаряжения для работ на высоте спустились к пострадавшей, оказали помощь и эвакуировали на поверхность, передали сотрудникам скорой помощи» – сказал помощник начальника караула ПСЧ-3 Артем Луконин.

Ранее на колодце была установлена бетонная плита. Спасатели предполагают, что ее сдвинула спецтехника во время очистки снега. Так, люк остался прикрыт лишь досками, которые женщина не заметила из-за снега.

Сейчас работники водоканала уже установили на канализационный люк крышку.

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