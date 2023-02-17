Проезд по улице Телегина в Ижевске закроют на 3 дня

Движение закроют с 21 по 24 февраля Фото: Архив КП

С 21 по 24 февраля в Ижевске закроют движение по улице Телегина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проезд будет недоступен на участке дороги напротив дома №43а по улице Баранова. В эти 3 дня здесь будут проходить работы по строительству канализационных сетей.

Отметим, что автобусы, маршрут которых проходит по улице Телегина, переправят на улицу Баранова.

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