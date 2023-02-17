20% компаний России не приветствуют трудоустройство родственников сотрудников

В опросе приняли участие более 1 000 человек Фото: Гульназ Гырдымова

20% работодателей России не приветствуют трудоустройство родственников своих сотрудников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которыми делится RT.

Несмотря на то, что запрет на наем родственников сотрудников есть лишь в 3% компаний, большинство работодателей спокойно относятся к такой практике. 37% опрошенных сказали, что нанимают членов семьи работников. В 40% компаний сотрудники могут даже порекомендовать начальству кандидатуры своих близких при найме на определенную должность. Также отмечается, что в 5% компаний такие работники имеют привилегии независимо от их профессиональных качеств.

В опросе приняли участие более 1 000 человек.

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