Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 февраля 2023 13:50

20% компаний России не приветствуют трудоустройство родственников сотрудников

В некоторых даже есть запрет
Виола Романова
В опросе приняли участие более 1 000 человек

В опросе приняли участие более 1 000 человек

Фото: Гульназ Гырдымова

20% работодателей России не приветствуют трудоустройство родственников своих сотрудников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которыми делится RT.

Несмотря на то, что запрет на наем родственников сотрудников есть лишь в 3% компаний, большинство работодателей спокойно относятся к такой практике. 37% опрошенных сказали, что нанимают членов семьи работников. В 40% компаний сотрудники могут даже порекомендовать начальству кандидатуры своих близких при найме на определенную должность. Также отмечается, что в 5% компаний такие работники имеют привилегии независимо от их профессиональных качеств.

В опросе приняли участие более 1 000 человек.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Проезд по улице Телегеина в Ижевске закроют на 3 дня

В Ижевске девушка провалилась в 4-метровый колодец

Женщину из Ижевска изнасиловали недалеко от Центрального рынка