Жителя Удмуртии осудили за спам с чужих страниц в соцсетях

Фото: архив КП

В Удмуртии осудили 36-летнего жителя Глазовского района, которого признали виновным по статье «нарушение тайны переписки, неправомерный доступ к компьютерной информации». Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

Было установлено, что мужчина с ноября 2020 года по июнь 2021 года взламывал странички пользователей в социальных сетях и читал их личную переписку.

Также он рассылал спам-сообщения от имени пользователей. Полученные деньги он зачислял на свой банковский счет.

Суд назначил мужчине 1 год 5 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % заработной платы.

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