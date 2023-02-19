Реконструкция спорткомплекса «Позитрон» в Сарапуле выполнена на 60%

Фото: vk.com/udmurt_gov

В Сарапуле реконструкция спорткомплекса «Позитрон» выходит на финишную прямую. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, работы выполнены на 60%.

В здании уже полностью отремонтирована крыша. Сейчас на этажах обшивают стены гипсокартонном и шпаклюют их. Также кладут плитку и керамогранит в так называемых мокрых зонах.

Фото: vk.com/udmurt_gov

На следующей неделе начнут монтировать слаботочные сети.

«Работы находятся в графике. Сейчас необходимо выверить, как будет организовано пространство для тех, кто посещает ФОК и тех, кто ожидает. Конечно, особое внимание – вопросам доступности комплекса для маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями здоровья», - подчеркнул Ярослав Семенов, председатель правительства Удмуртии.

Фото: vk.com/udmurt_gov

Спорткомплекс площадью в 7 тысяч кв. м. планируют сдать уже этой осенью. После открытия жители Сарапула смогут заниматься плаванием, волейболом, баскетболом, мини-футболом, теннисом, бадминтоном и фитнесом.

Напомним, спорткомплекс начали строить в 2014 году, но позже строительство заморозили. Весной прошлого года объект был выкуплен в муниципальную собственность. В июле 2022 года на объекте начались строительные работы.

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