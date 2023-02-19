У деревни в Удмуртии легковушка влетела в грузовик

Фото: ПСЧ-37 с. Малая Пурга

В Удмуртии на 128 км трассы М-7 столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает ПСЧ-37 с. Малая Пурга.

Авария произошла 18 февраля примерно в 19:00. У деревни Баграш-Бигра столкнулись легковой и грузовой автомобили.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее стало известно, что вечером 17 февраля на 140 км трассы М-7, у починка Постольский столкнулись два грузовых автомобиля. Один из водителей скрылся.

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