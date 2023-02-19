О вреде протеиновых батончиков рассказала гастроэнтеролог

Все-таки лучше ягоды и фрукты! Фото: Архив КП

Так ли полезны протеиновые батончики? Об этом задумываются все, кто «ступает» на тропу полезного питания. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала RT о пользе и вреде протеиновых батончиков.

Сначала о пользе. Протеиновые батончики – хороший источник питательных веществ.

«Белки, или протеины, – питательные вещества, которые нужны организму каждый день. Они поддерживают силу мышц, обеспечивают рост тканей, упругость кожи. Множество обменных процессов в организме не может протекать без участия белков», - рассказывает эксперт.

Но употреблять их много она не рекомендует. Белок должен составлять 10-15% от суточного рациона – всего 0,8 г на 1 кг веса в сутки.

«Это не так много, и большинство людей не испытывают дефицита белка в еде», - подчеркнула врач и уточнила, что постоянный избыток белка в рационе наносит вред почкам и печени.

Кроме того, в составе батончиков есть сахар. Получается, что батончик не намного полезнее обычной конфеты. Протеины могут вызывать аллергию.

«Если вы задумались об увеличении белка в рационе, не стоит бездумно налегать на протеиновые батончики. Консультация грамотного специалиста поможет оценить их необходимость», - заключил специалист.

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