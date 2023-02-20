Россельхознадзор проверил 20 тонн продукции свиноводства из Удмуртии

Товар прошел все проверки. Фото: архив

Управление Россельхознадзора по Удмуртии проконтролировала отправку 20 тонн продуктов свиноводческой деятельности. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Товар отправят в Монголию. Он прошел все проверки, является безопасным, а также соответствует требованиям страны-импортера.

С начала этого года в Монголию из Удмуртии экспортировали 100 тонн товара свиноводческой деятельности.

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