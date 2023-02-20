Мужчину из Ижевска осудили за ложное сообщение о теракте в жилом доме

Приговор в законную силу не вступил Фото: Амир Закиров

В Ижевске за ложное сообщение о готовящемся взрыве осудили 38-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда города.

Пьяный мужчина позвонил в службу гражданской защиты Удмуртии и сообщил о готовящемся взрыве в жилом доме. В результате сотрудники правоохранительных органов выехали на ложный вызов. Также была нарушена работа госучреждений.

Суд приговорил мужчину к 1 году ограничения свободы. Мужчине нельзя выезжать из Ижевска без дозволения госорганов, а также он должен находиться у себя дома с 23:00 до 06:00. Приговор в законную силу не вступил.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителя Удмуртии осудили за спам с чужих страниц в соцсетях

Маленькие помощники в борьбе с большой болезнью: как жительница Ижевска зарабатывает себе на лекарство

У деревни в Удмуртии легковушка влетела в грузовик