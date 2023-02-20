Повреждение теплотрассы произошло у автовокзала в Ижевске

Фото: Филиал «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» ВКонтакте

Утром 20 февраля пресс-служба регионального филиала ПАО «Т Плюс» сообщила о ремонтных работах на теплотрассе в районе ижевского автовокзала. Здесь произошла авария.

Для устранения повреждения на теплотрассе задействовали 4 бригады и 5 единиц техники. Рабочие планируют завершить ремонт к 13:00.

Перед ижевчанами извинились за неудобства и напомнили, что после восстановления подачи теплоносителя проверка параметров внутридомовых систем является обязанностью УК.

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