В Ижевске по улице Ленина не ходят трамваи №2, 5, 10, 12

О причине задержки транспорта не сообщается.
Фото: Архив КП
С 11:33 по улице Ленина от Центра до улицы Орджоникидзе в Ижевске нет движения трамваев №2, 5, 10, 12. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Движение организовали следующим образом:
2 маршрут: Буммаш - ул. Серова - ул. К.Маркса - Центр;
5 маршрут: Ул. Огнеупорная - Центр - ул. К.Маркса - ул. Кирова - ул. Серова - Буммаш. С Буммаша трамваи следуют по своему маршруту.
10 маршрут:
- Сквер металлургов - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр;
- Ул. Ворошилова - ул. Ленина - ул. Промышленная;
12 маршрут:
- Ул. Московская - ул. Магистральная - Центр;
- Ул. Ворошилова - ул. Ленина - ул. Промышленная.
О причине задержки транспорта не сообщается.
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