Заведующую детсада в Удмуртии осудят за мошенничество с зарплатами

Женщине грозит до 6 лет лишения свободы Фото: Мария Бакланова

В Кизнере по обвинению в мошенничестве осудят заведующую одного из местных детсадов. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

В июле 2021 года женщина якобы устроила на работу в детсад свою дочь. Она числилась как музыкальный руководитель. Начисляемую дочери зарплату заведующая забирала себе.

В рамках расследования женщина полностью признала свою вину и возместила ущерб. Уголовное дело передали в суд. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

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