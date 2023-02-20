Школа №88 в Ижевске вновь открыла двери для своих учеников

Школа №88 вновь открылась Фото: Мария Бакланова

Сегодня, 20 февраля ученики школы №88 вновь пришли на учебу в родные стены. «Комсомолка» побывала на месте, чтобы посмотреть начинается их первый учебный день.

На входе в учебное заведение стоит дверь с электромагнитным замком Фото: Мария Бакланова

Школа открылась спустя 5 месяцев после трагедии Фото: Мария Бакланова

Спустя почти полгода после страшной трагедии капитальный ремонт, наконец, завершился. Особое внимание уделили безопасности учеников. Уже на входе в учебное заведение стоит дверь с электромагнитным замком и охранная будка. Также здесь дежурят учителя и сотрудники правоохранительных органов.

Учителя также дежурили рядом с входной дверью Фото: Мария Бакланова

Снаружи здания патрулирует машина Росгвардии. Сделано все, чтобы ребята чувствовали себя под защитой.

На открытии патрулировала Росгвардия Фото: Мария Бакланова

Напомним, что 26 сентября в стенах школы произошла стрельба, в которой погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Убийцей стал выпускник учебного заведения Артем Казанцев. Он вошел в школу с оружием и с порога начал стрелять в людей. После этого он покончил с собой.

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