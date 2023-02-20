Приготовление блинов в Удмуртии за год подорожало на 7%

Стоимость продуктов для рецепта подорожал на 153 рубля Фото: Мария ЛЕНЦ

С 20 февраля по всей России начинается праздничная неделя Масленицы. Как сообщает Удмуртстат, за последний год стоимость приготовления традиционного рецепта блинов повысилась на 7% или же на 153 рубля.

Для расчета брали продукты, которые используют в классическом приготовлении блюда. По статистике, стоимость соли выросла на 19%, молока – на 14%, сливочного масла – на 11%. А вот яйца подешевели, цена снизилась на 7%.

Для расчета брали продукты, которые используют в классическом рецепте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты также учли стоимость начинки для блинов. Творог в 2023 году стоит 320 рублей за кг, сметана – 236 рублей, джем и повидло – 368 рублей, сгущенка – 353 рублей, мед – 414 рублей и икра – 4 801 рублей.

Напомним, что ранее «Комсомолка» писала о традициях праздника и о мероприятиях, которые запланированы в регионе на окончание Масленицы в этом году.

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