Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Динара Алпашаева ушла с поста директора Корпорации развития Удмуртии. Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия», ссылаясь на информацию из пресс-службы организации.

Отметим, что Алпашаева занимала этот пост с декабря 2020 года. экс-директор ушла по собственному желанию.

На эту должность назначили замруководителя корпорации по инвестиционной деятельности, директора УК «Промпарк» Владимира Смирнова.

СПРАВКА

Смирнов Владимир Ильич родился 25 февраля 1981 года в селе Лопьял Уржумского района Кировской области. Окончил ИжГТУ по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

2003-2007 гг. – сопровождение корпоративных клиентов в ПАО «Сбербанк России».

2007-2010 гг. – замгендиректор по экономике в ОАО «Удмуртавтотранс».

2010-2018 гг. – первый замгендиректор по экономике в ОАО «Удмуртавтотранс».

2018 – замгендиректор по инвестиционной деятельности в АО «Корпорация развития Удмуртской Республики».

2020 г. – руководитель АО «УК Промпарк»

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