Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Динара Алпашаева ушла с поста директора Корпорации развития Удмуртии. Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия», ссылаясь на информацию из пресс-службы организации.
Отметим, что Алпашаева занимала этот пост с декабря 2020 года. экс-директор ушла по собственному желанию.
На эту должность назначили замруководителя корпорации по инвестиционной деятельности, директора УК «Промпарк» Владимира Смирнова.
СПРАВКА
Смирнов Владимир Ильич родился 25 февраля 1981 года в селе Лопьял Уржумского района Кировской области. Окончил ИжГТУ по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
2003-2007 гг. – сопровождение корпоративных клиентов в ПАО «Сбербанк России».
2007-2010 гг. – замгендиректор по экономике в ОАО «Удмуртавтотранс».
2010-2018 гг. – первый замгендиректор по экономике в ОАО «Удмуртавтотранс».
2018 – замгендиректор по инвестиционной деятельности в АО «Корпорация развития Удмуртской Республики».
2020 г. – руководитель АО «УК Промпарк»
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