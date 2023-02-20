В сугробе частного дома в Удмуртии нашли почти килограмм наркотиков

Раньше мужчина хранил наркотики в холодильнике. Фото: МВД по Удмуртии

По подозрению в хранении наркотиков в Удмуртии задержали 36-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Во дворе его частного дома полицейские нашли целый тайник с марихуаной. На деле оказалось, что в сугробе было спрятано сразу 989 граммов запрещенных веществ. Мужчина собрал растения осенью и засушил их. Раньше он хранил наркотики в холодильнике, а затем перепрятал в снег.

Возбуждено уголовное дело. Отметим, что ранее мужчина уже был судим за это же преступление.

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