Женщину из Удмуртии осудят за убийство супруга, который ее избил

Женщине грозит до 15 лет в колонии Фото: Константин ИВШИН

В Игринском районе по обвинению в убийстве осудят 51-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Супруги выпивали у себя дома, когда внезапно поссорились. Мужчина избил жену и даже пригрозил ей убийством. После этого женщина взяла в руки нож и ударила им мужа в область лопатки. От полученной раны мужчина скончался в больнице.

Уголовное дело направили в суд. Женщине грозит до 15 лет в колонии.

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