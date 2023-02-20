Женщину из Удмуртии осудят за убийство супруга, который ее избил

Женщине грозит до 15 лет в колонии
Фото: Константин ИВШИН
В Игринском районе по обвинению в убийстве осудят 51-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Супруги выпивали у себя дома, когда внезапно поссорились. Мужчина избил жену и даже пригрозил ей убийством. После этого женщина взяла в руки нож и ударила им мужа в область лопатки. От полученной раны мужчина скончался в больнице.
Уголовное дело направили в суд. Женщине грозит до 15 лет в колонии.
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