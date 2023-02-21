Водитель «Тойоты» насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в Ижевске

Кадры с места ДТП Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В Ижевске 20 февраля, около 21:00 произошла смертельная авария. Как сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии, ЧП случилось на перекрестке улиц Чугуевского – Пушкинская.

Мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Там его и сбил 20-летний водитель автомобиля «Тойота».

В результате ДТП девятилетний ребенок от полученных травм скончался на месте.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.

Все обстоятельства происшествия будут установлены.

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