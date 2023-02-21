Более 16 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за последнюю неделю

49% от общего количества больных зарегистрировали в Ижевске Фото: Мария Бакланова

С 13 по 19 февраля ОРВИ в Удмуртии заболели 16 144 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По статистике, чаще всего болеют дети младше 14 лет – 9 825 пациентов. Также 49% от общего количества больных выявили в Ижевске. Это 7 965 человек. Помимо ОРВИ было выявлено 335 случаев гриппа, из них гриппа А – 51, гриппа В – 284.

Из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом закрыли школу в Воткинске и детсад в Кезском районе. Также были частично закрыты 156 классов в 63 школах и 78 групп в 53 детских садах.

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