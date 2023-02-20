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НовостиОбщество20 февраля 2023 13:54

В Ижевске простились с погибшим в зоне СВО Никитой Изместьевым

Похороны прошли со всеми воинскими почестями
Источник:kp.ru
Боец погиб в Украине в зоне СВО

Боец погиб в Украине в зоне СВО

Фото: Архив КП

20 февраля в Ижевске прошли похороны погибшего в ходе СВО рядового Никиты Изместьева.

Прощание прошло со всеми воинскими почестями. Глава республики Александр Бречалов выразил родным и близким бойца соболезнования.

Помощь семье военнослужащего оказывается в полном объеме.

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