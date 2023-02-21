17 человек эвакуировали из дома на Областной улице в Ижевске при хлопке газа

Горения газовоздушной смеси не было. Фото: МЧС Удмуртии

21 февраля примерно в 13:28 в многоквартирном доме по адресу ул. Областная, 30 произошел хлопок газа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Из дома эвакуировали 17 человек, в том числе двое детей. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Горения также не было.

Сейчас все жильцы уже вернулись в свои квартиры. Причины и обстоятельства устанавливаются.

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