По факту смертельного ДТП с 9-летним ребенком в Ижевске возбуждено уголовное дело

Фото: МВД по Удмуртии

По факту смертельного ДТП с ребенком на улице Чугуевского в Ижевске возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Напомним, вечером 20 февраля 20-летний молодой человек сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе. Отметим, что пешеход переходил дорогу на зеленый сигнал. От полученных травм ребенок скончался на месте.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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