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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 12:26

Экс-любовник женщины из Ижевска ударил топором по голове ее знакомого

Он увидел пару вместе на улице и приревновал
Софья Кель
Мужчину приговорили к трем годам в колонии общего режима

Мужчину приговорили к трем годам в колонии общего режима

Фото: Мария Бакланова

В Ижевске за нападение и причинение вреда здоровью осудили 43-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В октябре прошлого года мужчина увидел на улице бывшую сожительницу. Она шла вместе с другим мужчиной. Ревность затмила глаза и ижевчанин решил проследить за парой. Он догнал их недалеко от здания по адресу ул. Пойма, 23 и ударил мужчину острием топора в область головы.

Суд приговорил мужчину к трем годам в колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил.

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