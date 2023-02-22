С подрядчиком по ремонту моста через Большую Сарапулку расторгнут договор

Фото: пресс-служба Министерства транспорта Удмуртии

Подрядчика для проведения капитального ремонта на мосту через реку Большая Сарапулка сменят. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Удмуртии.

Контракт с подрядчиком расторгнут в конце февраля. Организация занималась ремонтом с апреля 2022 года, но не успевала выполнять работы в срок, а также нарушала обязательства контракта. Отметим, что во время ремонта моста не обошлось без происшествий. В ноябре здесь упал кран с грузом. Тогда рухнула большая бетонная балка, а также был раздавлен трап.

После расторжения договора начнется конкурс на писк нового подрядчика. До этого времени дорожники будут следить за мостом в рамках содержания.

«Вопрос по мосту через Большую Сарапулку на особом контроле. Капитальный ремонт такого сооружения – это сложные и масштабные работы. Оказалось, что выигравший тендер подрядчик готов к ним не был», – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Горбачев.

Новому подрядчику предстоит обновить береговые и промежуточные опоры, установить новые пролетные строения и ограждения, а также уложить асфальт.

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