В Ижевске проверят информацию о проживании ребенка-инвалида в аварийном доме

Жители жаловались на аварийность дома. Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии
В Ижевске проверят информацию о том, что в доме №78б в поселке Машиностроитель ненадлежащие условия для проживания ребенка-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
Информация об аварийном доме была опубликована в СМИ. Вот уже несколько лет жители дома жалуются на протекающую крышу. Также в стенах увеличиваются трещины и появилась плесень. Жильцы жаловались на аварийность, но это не возымело никакого результата.
По результатам проверки могут дать оценку по статье «Халатность».
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