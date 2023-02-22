Глава Удмуртии прокомментировал послание президента о поощрении муниципальных практик

Общая сумма грантов в конкурсе составляет 14 млн рублей Фото: Диля Ахмадишина

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал часть Послания Владимира Путина о поощрении муниципальных практик. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Бречалов отметил, что в регионе ежегодно проводится конкурс на лучший муниципальный проект. Общая сумма грантов в котором составляет 14 млн рублей. В прошлом году заявки подали 76 участников. Из них 52 получили финансовую поддержку на реализацию.

«Это эффективная мера поддержки местных инициатив, когда активные города и села могут получить дополнительные средства на реализацию проектов, найти спонсоров и сделать что-то по-настоящему масштабное. Большинство идей касается благоустройства территорий, развития туризма и социального проектирования», – сказал глава Удмуртии.

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