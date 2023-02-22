На радио объявили ложную информацию об угрозе ракетного удара

Воздушная тревога была ложной
Фото: Амир Закиров
На нескольких радиостанциях страны объявили ложную информацию об объявлении воздушной тревоги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Подобные предупреждения услышали и слушатели радио в Удмуртии.
«По радио воздушная тревога была только что. Кто-то знает что за тревога? Это реально? Что происходит?» – написала одна из жительниц Ижевска.
Дело в том, что на сервера нескольких радиостанций произошла кибератака. Хакеры заявили об угрозе ракетного удара.
«МЧС России сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», – сказали спасатели.
Правительство Удмуртии заверило жителей в том, что эта информация ложная и попросило не поддаваться панике.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
С подрядчиком по ремонту моста через Большую Сарапулку расторгнут договор
С помощью процедуры ЭКО в 2022 году в Удмуртии родилось 173 ребенка
С погибшим в Украине рядовым Дмитрием Веретенниковым простились в Удмуртии