На радио объявили ложную информацию об угрозе ракетного удара

Воздушная тревога была ложной Фото: Амир Закиров

На нескольких радиостанциях страны объявили ложную информацию об объявлении воздушной тревоги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Подобные предупреждения услышали и слушатели радио в Удмуртии.

«По радио воздушная тревога была только что. Кто-то знает что за тревога? Это реально? Что происходит?» – написала одна из жительниц Ижевска.

Дело в том, что на сервера нескольких радиостанций произошла кибератака. Хакеры заявили об угрозе ракетного удара.

«МЧС России сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», – сказали спасатели.

Правительство Удмуртии заверило жителей в том, что эта информация ложная и попросило не поддаваться панике.

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