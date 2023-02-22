Игоря Асабина согласовали для назначения на должность зампредседателя правительства Удмуртии

Фото: vk.com/sarraion

Депутаты Госсовета Удмуртии согласовали кандидатуру Игоря Асабина для назначения на пост заместителя председателя правительства региона. Такое решение было принято сегодня на очередной сессии парламента.

Кандидатуру Асабина на рассмотрение внес глава правительства Удмуртии Ярослав Семенов. Он подчеркнул, что в течение многих лет Асабин успешно выполнял обязанности главы Сарапульского района.

«За» назначение Асабина проголосовали все 49 депутатов.

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