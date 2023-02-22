Неизвестный водитель насмерть сбил пенсионерку в Ижевске и скрылся с места ДТП

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

22 февраля, примерно в 5:50 напротив дома №94 на Тракторной улице в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Неизвестный водитель сбил женщину 1958 года рождения и скрылся с места ДТП. В результате происшествия пенсионерка скончалась.

Сейчас полицейские пытаются установить личность водителя и марку машины.

По факту отсутствия тротуара вдоль дома госавтоинспекция Удмуртии инициировала в прокуратуру проведение внеплановой проверки в отношении владельца дороги.

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