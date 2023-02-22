В Госдуме предложили лишать должностей госслужащих за длительное нахождение за границей

Обращение отправлено на имя Михаила Мишустина Фото: Диля Ахмадишина

В Госдуме предложили лишать чиновников должностей, если они слишком много времени будут находиться за пределами России. Как сообщает RT, идея принадлежит депутату Виталию Милонову.

Депутат отметил, что в последнее время длительное нахождение госслужащих за границей без служебной необходимости вызывает жаркие споры среди населения. Поэтому он предложил ввести временное ограничение в три месяца. По словам Милонова, проведение отпуска в государстве-члене НАТО в текущих условиях «недопустимо». Тем более что такой чиновник может стать целью иностранных спецслужб для вербовки или же ареста.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части возможности отрешения от должности лица, замещающего государственную (муниципальную) должность, в связи с длительным нахождением за пределами границ Российской Федерации (более трех месяцев) без уважительной причины или служебной необходимости», – сказал Милонов.

Депутат уверен, что задействованные в работе политического и государственного аппаратов страны люди должны находиться в России. Свое обращение он отправил на имя председателя правительства России Михаила Мишустина.

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