Балерине Елене Евсеевой присвоили звание заслуженной артистки Удмуртии

Артистка провела в творческую встречу . Фото: Владимир Соловьев ВКонтакте

Солистке Мариинского театра, балерине Елене Евсеевой присвоили звание народной артистки Удмуртии. Об этом сообщает министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев.

Артистка провела в творческую встречу в формате «диалога наедине со всеми». Евсеева поделилась с аудиторией об обратной стороне успеха, о начале карьеры, трудностях и о проблемах, которые она встретила.

СПРАВКА:

Елена Евсеева родилась в Ижевске. Окончила хореографическое училище в Перми и Академию русского балета имени А. Я. Вагановой. Также была ведущей и первой солисткой в труппе Михайловского театра.

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