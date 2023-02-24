При недостатке витамина С рекомендуется употреблять в еду ферментированные продукты

А что выбираете вы – витамин в таблетках или фрукты? Фото: Мария Бакланова

Весной особо остро ощущается нехватка витаминов в организме. Врач-терапевт поделилась рекомендациями о том, чем можно заменить недостающий витамин С.

При приеме витамина нужно понимать всю серьезность, поскольку любой витамин может вызвать аллергическую реакцию у человека.

Чтобы такого не случилось, лучше употреблять в пищу ферментированные продукты.

«Много витамина С в квашеной капусте, цитрусовых, зелени и так далее. А прием витамина в виде аптечных препаратов показан в определённых случаях, конечно, по назначению врача», – рассказала врач в беседе с RT.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Болезнь-лотерея»: почему к сезону клещей в Удмуртии нужно готовиться уже сейчас

Великий пост в 2023 году: меню из вкусных и полезных блюд