Заведующую детского сада в Удмуртии осудят за мошенничество с зарплатами

Женщина украла 6 тысяч рублей Фото: Мария Бакланова

В Кизнерском районе Удмуртии за мошенничество осудят заведующую одного из местных детсадов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В августе 2021 года женщина внесла в табель учета рабочего времени ложную информацию об одном из своих работников. Сотруднику начислили зарплату за работу инструктора по физкультуре, которую он по факту не выполнял. Полученные таким образом 6 тысяч рублей заведующая присвоила себе.

Уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием своего служебного положения» направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщина возместила нанесенный ущерб. Ей грозит 6 лет лишения свободы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Удмуртии Александр Бречалов попал под санкции США

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил на своем концерте в баре Ижевска

Глава Можги Михаил Трофимов покинул свой пост по собственному желанию