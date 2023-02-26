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НовостиОбщество26 февраля 2023 7:41

Жители Удмуртии могут принять участие в всероссийской акции «Диктант ЖКХ»

Тестирование в очной форме пройдет 1 марта
Дана Солнцева
Принять участие могут все желающие

Принять участие могут все желающие

Фото: Диля Ахмадишина

Все жители Удмуртии могут попробовать свои силы в написании диктанта по ЖКХ 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Масштабная всероссийская акция пройдет в регионе для в рамках проекта по повышению правовой грамотности. Поучаствовать в диктанте может любой желающий как онлайн с 14 февраля по 14 апреля, пройдя тестирование на сайте, так и офлайн 1 марта. Тест из 30 вопросов можно пройти неограниченное количество раз. А за 25 правильных ответов можно получить электронный сертификат участника.

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